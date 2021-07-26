Коронавирус вновь обнаружили во всех городах и районах Ростовской области

Коронавирус вновь обнаружили во всех 55 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона 28 июля.Больше трети всех инфицированных выявили в Ростове. Там за прошедшие сутки заразились ещё 155 человек. На втором месте идут сразу три муниципалитета. По 10 заболевших оказалось в Аксайском, Зерноградском и Сальском районах.Тройку замыкают Азовский и Мясниковский районы с девятью случаями заражения. На одного меньше выявили в Каменске-Шахтинском. В Батайске, Миллеровском и Неклиновском районах инфицированных оказалось по семь, а в Багаевском, Боковском, Верхнедонском и Песчанокопском - по шесть.Получше ситуация - в Донецке, Таганроге, Веселовском и Волгодонском районах. Там, как и в Заветинском, Кагальницком, Ремонтненском, Семикаракорском и Шолоховском районах, нашли по пять заразившихся. В Азове, Гуково, Новочеркасске и Новошахтинске выявили по четыре случая заражения. Аналогичная ситуация - в Зимовниковском, Кашарском, Красносулинском, Пролетарском, Тарасовском, Целинском и Чертковском районах.По три человека подхватили опасную инфекцию в Зверево, Шахтах, Дубовском и Егорлыкском районах, а также в Константиновском, Мартыновском, Морозовском, Обливском, Орловском и Советском. А в Волгодонске, Каменском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Цимлянском обнаружили всего по паре инфицированных. Лучше всего ситуация с ковидом - в Белокалитвинском и Усть-Донецком районах. Там нашли всего по одному человеку с положительным ПЦР-тестом.Напомним, Ростовская область занимает пятое место по количеству инфицированных в регионе. Так, с начала пандемии на Дону опасную инфекцию подхватили 108 379 человек, включая 395 случаев заражения за последние сутки.