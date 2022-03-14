Коронавирус подхватили еще 1 069 жителей Ростовской области

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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 069 человек. По информации на 16 марта, большинство из них - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 34,7% новых инфицированных.Немного меньше, 28% выявили среди молодежи от 18 до 45 лет. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 16% жителей региона от 66 до 79 лет. Еще 9,3% заболевших - пожилые люди старше 80 лет. Борьбу с опасным вирусом начали и дети. По информации областного правительства, медики зафиксировали 12% случаев заражения среди несовершеннолетних.Общее число людей, подхвативших коронавирус, достигло 349 697 человек. Из них 10 573 не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.