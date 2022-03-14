Коронавирус подхватили еще 1 069 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 069 человек. По информации на 16 марта, большинство из них - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 34,7% новых инфицированных.
Немного меньше, 28% выявили среди молодежи от 18 до 45 лет. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 16% жителей региона от 66 до 79 лет. Еще 9,3% заболевших - пожилые люди старше 80 лет. Борьбу с опасным вирусом начали и дети. По информации областного правительства, медики зафиксировали 12% случаев заражения среди несовершеннолетних.
Общее число людей, подхвативших коронавирус, достигло 349 697 человек. Из них 10 573 не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.