Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коронавирус подхватили еще 1 069 жителей Ростовской области

Коронавирус подхватили еще 1 069 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 069 человек. По информации на 16 марта, большинство из них - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 34,7% новых инфицированных.

Немного меньше, 28% выявили среди молодежи от 18 до 45 лет. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 16% жителей региона от 66 до 79 лет. Еще 9,3% заболевших - пожилые люди старше 80 лет. Борьбу с опасным вирусом начали и дети. По информации областного правительства, медики зафиксировали 12% случаев заражения среди несовершеннолетних.

Общее число людей, подхвативших коронавирус, достигло 349 697 человек. Из них 10 573 не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
Фото: forpost-sz.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.