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Медики выявили еще 457 случаев заражения коронавирусом на Дону

Медики выявили еще 457 случаев заражения коронавирусом на Дону
В Ростовской области ежедневно выявляют сотни инфицированных коронавирусом. За сутки с 28 по 29 декабря число заболевших пополнили 457 жителей донского региона.

Большинство новых пациентов с коронавирусом составила молодежь от 18 до 45 лет (35,4%). Немного меньше, 33% зараженных, - люди в возрасте от 46 до 65 лет лет. Среди заболевших оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 15,8% случаев инфицирования у людей от 66 до 79 лет и 4,2% - среди пожилых дончан старше 80 лет. Также диагноз подтвердился у детей. Борьбу с COVID-19 начали 11,6% несовершеннолетних.

Всего за период пандемии коронавирус подхватил 193 091 человек. По информации областного правительства, 9 566 из них не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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