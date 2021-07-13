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Коронавирус обнаружили еще у 322 жителей Ростовской области

Коронавирус обнаружили еще у 322 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличивается число инфицированных COVID-19. По данным на 15 июля, вирус подхватили еще 322 человека.

Почти половина новых заболевших (45,7%) - молодежь от 18 до 45 лет. На втором месте по количеству новых пациентов с коронавирусом оказались люди от 46 до 66 лет - 30,1%. Еще 12,7% зараженных - пенсионеры от 66 до 79 лет, а 3,4% - старше 80 лет. COVID-19 не обошел стороной даже детей. За последние сутки медики выявили вирус у 8,1% несовершеннолетних.

С начала пандемии заболели 103 690 жителей донского региона. Из них 4 899 человек не смогли побороть инфекцию. По информации правительства области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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