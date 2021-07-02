В Ростовской области коронавирусом заболели еще 285 человек

В Ростовской области растет число зараженных COVID-19. За сутки с 5 по 6 июля инфекцию обнаружили у 285 человек.Большинство из них (46%) - молодежь от 18 до 45 лет. Почти треть составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории заболели 29,1%. В числе новых пациентов с коронавирусом 9,1% - пенсионеры от 66 до 79 лет и 3,2% - пожилые люди старше 80 лет. Среди жителей Ростовской области с подтвержденным COVID-19 оказались и дети - 12,6%.За период пандемии инфекцию подхватили 100 884 человека. Из них 4 720 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.