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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 285 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 285 человек
В Ростовской области растет число зараженных COVID-19. За сутки с 5 по 6 июля инфекцию обнаружили у 285 человек.

Большинство из них (46%) - молодежь от 18 до 45 лет. Почти треть составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории заболели 29,1%. В числе новых пациентов с коронавирусом 9,1% - пенсионеры от 66 до 79 лет и 3,2% - пожилые люди старше 80 лет. Среди жителей Ростовской области с подтвержденным COVID-19 оказались и дети - 12,6%.

За период пандемии инфекцию подхватили 100 884 человека. Из них 4 720 не смогли побороть опасный вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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