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Увеличилось число заразившихся коронавирусом в Ростовской области

Увеличилось число заразившихся коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области за сутки выросло количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. По состоянию на 10 часов 9 апреля общее количество заболевших составляет 24 человека. Такие данные сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у трёх человек. Их состояние пока остаётся неизвестным. Под медицинским наблюдением в донском регионе находятся 2 863 пациента, из них на самоизоляции по месту жительстве - 2 656.

В общей сложности по России за последние сутки выявили 1 459 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших по стране - 10 131, летальных исходов - 76.

Если поначалу в Ростовской области регистрировали только «завозные» случаи, однако со временем стали выявлять и контактные.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус в Ростовской области коронавирус пандемия

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