Ростовский астролог рассказал, чего ждать от затмения и дня летнего солнцестояния
В январе и начале июня мы наблюдали лунные затмения. Теперь пришёл черёд солнечного. Точное время – 09:41 по Москве. На зодиакальном круге Солнце будет находиться в первом градусе Рака. Увидеть затмение светила можно в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии и на юго-западе Европы.
Первое затмение Солнца в 2020 году произойдет в день летнего солнцестояния. Ростовский астролог Ольга Шумилина, отметила, что затмение будет исключительно сильным, оно запустит глобальные трансформационные процессы на уровне государств. Будет закладываться новый фундамент, начнётся поиск новой опоры в жизни.
По словам астролога, затмение в знаке Рака поднимет на поверхность вопросы родовой истории, традиций, психологии, самопознания. Особенно сильно влияние затмения могут почувствовать Раки, рождённые 22 июня, Близнецы, рождённые 20 июня, и Козероги, рождённые 22 декабря.
Солнечное затмение создаст заряд, который может ощущаться в наших персональных делах в течение ещё нескольких лет. Астрономическое явление будет выдвигать на передний план дела, требующие неотложного внимания. Начнётся период бурной активности.
В период затмения, а также за несколько дней до и после него отмечается нарастание напряжения. Обратите внимание на тот факт, что новые начинания, новые идеи и новые люди, которых вы встретите, становятся частью вашей жизни на протяжении ряда лет. Действия, которые произойдут в период затмения, оставят отпечаток в жизни.
Можно отметить, что многие солнечные затмения происходят в пределах от двух недель до трёх месяцев от каких-то важных событий в вашей жизни: вы впервые покинули родительский дом, взялись за свою первую серьёзную работу, купили или продали дом, вступили в брак или получили развод, открыли собственное дело и так далее. Каковы бы ни были события вашей жизни, наиболее важные из них группируются вокруг затмений.
Затмение требует разумности. В день затмения:
• не начинайте новые дела или проекты;
• не злитесь, избегайте конфликтов;
• откажитесь от проведения любых медицинские вмешательств, особенно тех, которые связаны с проколом кожного покрова.
Начинайте реализацию новых дел, проектов через два-три дня после затмения.
Как использовать затмение с пользой:
• расставайтесь с прошлым, выбрасывайте старые вещи;
• садитесь на диету, направленную на снижение веса;
• в день затмения начните избавляться от дурной привычки;
• устройте разгрузочный день;
• очистите жилище, проведите генеральную уборку;
• мечтайте, визуализируйте желаемое. Очень важно представлять максимально подробные картинки того, чего вы хотите, так, как будто это уже свершилось.