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Контрактник из Донецка погиб в зоне СВО

Контрактник из Донецка погиб в зоне СВО
Контрактник из города Донецка Ростовской области погиб в зоне СВО. 23-летний Павел Смирнов был смертельно ранен на поле боя под поселком Водяное.

Боец в июле 2023 года заключил контракт и отправился на спецоперацию. К сожалению, 26 октября он погиб. Павла похоронят 15 ноября в родном городе на кладбище Чугунка.
Фото: Газета Новость.
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