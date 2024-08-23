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В Ростове ввели режим повышенной готовности для городских служб

В Ростове ввели режим повышенной готовности для городских служб
В Ростове объявили режим повышенной готовности для городских служб в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила администрация донской столицы.

По прогнозам синоптиков, 23 августа в некоторых районах Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Также возможно усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

Из-за этого экстренные и коммунальные службы Ростова будут работать в режиме повышенной готовности до полудня следующего дня.

Ростовчан просят соблюдать меры безопасности при передвижении по городу. Не стоит парковать машины под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.
Фото: Ростов ру
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