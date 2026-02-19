Новости
Городские службы Ростова перешли в режим повышенной готовности из-за дождя и гололеда

Режим повышенной готовности ввели для городских служб Ростова из-за дождей и гололеда. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшие сутки донскую столицу ожидают сложные погодные явления: дождь со снегом, сильный шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Для обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с непогодой, режим повышенной готовности введен с 12:00 19 февраля до 12:00 24 февраля. В этот период коммунальные и экстренные службы города будут работать в усиленном режиме.

В такие дни жителям региона советуют оставаться дома. Если же выйти на улицу все же нужно, следует соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию между авто и избегать опасных маневров. Пешеходам нужно избегать опасных и хлипких конструкций, деревьев, рекламных щитов и опор ЛЭП.

Фото: Donday
