Количество людей с коронавирусом на Дону приблизилось к восьми тысячам

С каждым днём заражённых коронавирусом в Ростовской области становится всё больше. По данным на утро 17 июня, в регионе новую инфекцию подхватил уже 7 951 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки диагноз «COVID-19» поставили 152 дончанам.Рост заболеваемости в последнее время является стабильным, скачков не наблюдается. В области проводят большое количество тестов, что позволяет вовремя выявлять заражённых. Пока в каждом муниципалитете Ростовской области продолжают выявлять новые случаи. Лидером по ежедневному приросту остаётся донская столица.По всей стране за период пандемии зарегистрирован 553 301 официально подтверждённый случай заболевания COVID-19. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 7 843 человека. От новой инфекции умерли 7 478 пациентов.