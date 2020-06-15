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Количество людей с коронавирусом на Дону приблизилось к восьми тысячам

Количество людей с коронавирусом на Дону приблизилось к восьми тысячам
С каждым днём заражённых коронавирусом в Ростовской области становится всё больше. По данным на утро 17 июня, в регионе новую инфекцию подхватил уже 7 951 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки диагноз «COVID-19» поставили 152 дончанам.

Рост заболеваемости в последнее время является стабильным, скачков не наблюдается. В области проводят большое количество тестов, что позволяет вовремя выявлять заражённых. Пока в каждом муниципалитете Ростовской области продолжают выявлять новые случаи. Лидером по ежедневному приросту остаётся донская столица.

По всей стране за период пандемии зарегистрирован 553 301 официально подтверждённый случай заболевания COVID-19. За последние сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 7 843 человека. От новой инфекции умерли 7 478 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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