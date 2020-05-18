За сутки на Дону количество заражённых коронавирусом выросло на 139

Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Ростовской области пока оставляют желать лучшего. Только за последние сутки в регионе выявили 139 заражённых коронавирусом. Всего, по данным на утро 20 мая, их 2 784. Соответствующие данные опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.Благодаря увеличению количества тестов на Дону стали оперативнее выявлять случаи инфицирования, вовремя изолируя больных. Тем не менее, режим ограничений и самоизоляции пока снимать рано, так как коэффициент распространения вируса пока превышает единицу. Более чем в половине случаев болезнь протекает бессимптомно. Она поражает людей всех возрастов, при этом дети переносят её намного легче остальных.За весь период в России зарегистрировали 908 705 больных COVID-19, за последние сутки положительные результаты тестов получили 8 764 человек. От новой инфекции умерли 2 972 пациентов.