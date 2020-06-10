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В Ростовской области число заражённых коронавирусом превысило 7 тысяч

В Ростовской области число заражённых коронавирусом превысило 7 тысяч
В Ростовской области зарегистрировали уже более семи тысяч заражённых коронавирусом. За последние сутки в регионе официально подтвердили ещё 198 случаев инфицирования. Таким образом, по состоянию на утро 12 июня на Дону – 7 152 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале правительства России стопкоронавирус.рф.

В донском регионе, по данным правительства, каждый день проводится большое количество тестов на коронавирус. В связи с этим ежесуточный прирост количества заболевших составляет от одной до двух сотен. Инфицированные выявлены уже во всех муниципальных образованиях Ростовской области.

За сутки в России диагноз «коронавирус» получили 8 987 человек. С января общее количество заражённых составляет 511 423. От новой инфекции скончались 6 715 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове

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