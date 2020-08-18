Коэффициент распространения вируса COVID-19 на Дону все еще сохраняется на уровне единицы

В Ростовской области коэффициент распространения вируса COVID-19 продолжает держаться на уровне единицы. О данных на 20 августа сообщили в региональном правительстве.Показатель инфицированных на 100 тысяч дончан составляет 369. За последние сутки цифра подскочила на три пункта. Коэффициент распространения коронавируса уже четвертый день не поднимается и не опускается ниже единицы.В настоящее время регион находится на третьем этапе послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии вируса COVID-19. В августе для жителей Ростовской области уже стали доступны все аквапарки, аттракционы, кафе, рестораны и столовые. Возобновили работу экскурсий группами не более 25 человек.