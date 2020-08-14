Коэффициент распространения коронавируса на Дону вторые сутки сохраняется на уровне единицы

На Дону уже вторые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняется на единице. О данных на 18 августа сообщили в правительстве Ростовской области.Так, показатель инфицированных вирусом COVID-19 на 100 тысяч жителей донского региона продолжает расти. За сутки он подскочил с 360 до 363. Сам коэффициент заболеваемости находится на том же показателе, что и вчера.В настоящее время Ростовская область - на третьем этапе послабления ограничительных мер. С 3 августа возобновили деятельность аквапарки, расположенные на открытом воздухе, и аттракционы в зонах отдыха. Кроме того, с 10 августа разрешили участвовать в экскурсиях, а также работать всем ресторанам, кафе и столовым области.