Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону вторые сутки сохраняется на уровне единицы

Коэффициент распространения коронавируса на Дону вторые сутки сохраняется на уровне единицы
На Дону уже вторые сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняется на единице. О данных на 18 августа сообщили в правительстве Ростовской области.

Так, показатель инфицированных вирусом COVID-19 на 100 тысяч жителей донского региона продолжает расти. За сутки он подскочил с 360 до 363. Сам коэффициент заболеваемости находится на том же показателе, что и вчера.

В настоящее время Ростовская область - на третьем этапе послабления ограничительных мер. С 3 августа возобновили деятельность аквапарки, расположенные на открытом воздухе, и аттракционы в зонах отдыха. Кроме того, с 10 августа разрешили участвовать в экскурсиях, а также работать всем ресторанам, кафе и столовым области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.