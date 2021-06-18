Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области подскачил до единицы

Коэффициент распространения коронавируса поднялся до единицы. Об этом сообщили на сайте правительства области 21 июня.На сегодняшний день каждый больной COVID-19 успевает заразить, как минимум, одного здорового жителя области до изоляции. А это значит, что число инфицированных за сутки с каждым днём начнёт увеличиваться. На сегодняшний день нашли ещё 169 новых больных коронавирусом.Впервые за несколько недель число заболевших за сутки стало больше количества выздоровевших. С 20 по 21 июня смогли побороть опасную инфекцию всего 168 человек. Хотя ещё на прошлой неделе около 200 пациентов в день стабильно справлялись с вирусом и получали заветные антитела.Всего за весь период пандемии инфекцию подхватил 97 521 дончанин. Из них справиться с болезнью смогли больше 90% процентов из всех заболевших - 89 393 человека. Не смогли побороть вирус 4 613 пациентов.