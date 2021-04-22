На Дону коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 0,99

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области почти три недели остается на значении 0,99. Это значит, чтокаждый инфицированный дончанин до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового. По данным на 27 апреля, показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 2 078 на 100 тысяч жителей области.Число инфицированных пополнили еще 230 человек. Как сообщили в региональном правительстве, большинство из них - ростовчане от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии вирус подхватили 87 274 человека. Из них 4 017 не смогли побороть опасную инфекцию. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 13 человек. Не стало пяти женщин в возрасте от 65 до 89 лет и восьми мужчин от 57 до 80 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.