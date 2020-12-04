В Ростовской области стремительно растет коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области вырос впервые за несколько дней. О данных на 7 декабря сообщили в региональном правительстве.Коэффициент заболеваемости коронавирусом вырос до 1,08. Трое суток подряд этот показатель был равен 1,07, а теперь снова начал стремительно расти.Коэффициент распространения является одним из основных показателей, по значению которых регионы могут ослаблять или ужесточать ограничения. На территории Ростовской области коэффициент распространения новой инфекции почти месяц держится на уровне выше единицы. Это значит, что каждый инфицированный дончанин заражает как минимум одного здорового человека.Следствием усугубившейся ситуации стало постоянно растущее ежедневное число заболевших опасным вирусом. За последние два дня рекорд по количеству инфицированных человек был побит дважды: 6 декабря (356 человек) и 7 декабря (361 человек). Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 42 417 жителей Ростовской области. Из них 1 496 пациентов не смогли побороть опасный вирус.