Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 0,94

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 третьи сутки сохраняет свое значение. По данным на 17 мая, он равен 0,94. Это значит, что каждый заболевший дончанин до самоизоляции может заразить одного здорового. Показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 2 178 на 100 тысяч жителей.Растет и количество пациентов с COVID-19. За минувшие сутки инфекцию подхватили 202 человека, а общее число зараженных с начала пандемии достигло 91 535. Как сообщили в областном правительстве, 4 237 пациентов не смогли побороть вирус. За последние сутки скончались 11 жителей региона. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.