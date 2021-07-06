Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области поднялся до 1,3

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области поднялся до небывалых значений. На 8 июля показатель равен 1,3. Об этом сообщили на сайте правительства области.На данный момент каждые три жителя области до изоляции успевают заразить четырёх человек. При таких показателях Роспотребнадзор рекомендует ужесточать противокоронавирусные ограничения. Однако пока от властей региона введения новых ограничительных мер не последовало.Судя по цифрам, Ростовская область находится на пороге третьей волны коронавируса. Для примера: в Краснодарском крае на сегодняшний день коэффициент составляет всего 1,04. В Волгоградской области ситуация хуже, но всё ещё не так плачевна - всего 1,26.Всего за весь период пандемии в донском регионе заразились 101 467 человек. Вакцинировались от опасного вируса 507 937 жителей области. Напомним, недавно Rostov.ru обзвонил больницы города, чтобы узнать, где можно сделать прививку. Однако, вакцина есть не во всех больницах донской столицы, а об области и говорить не приходится.