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В Ростовской области вновь повысился коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области вновь повысился коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снова повысился коэффициент распространения коронавируса. На 2 июля он равен 1,2%. Об этом сообщили на сайте правительства области.

По данным медиков, каждый инфицированный дончанин до изоляции успевает заразить как минимум одного человека. В таких случаях Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные ограничения, иначе эпидситуация может выйти из-под контроля.

За сутки с 1 по 2 июля на Дону коронавирус подхватили 247 жителей. Всего за период пандемии количество инфицированных достигло 99 787 человек. Из них больше 90 тысяч уже смогли справиться с болезнью.

Напомним, накануне в регионе ввели обязательную вакцинацию. Полную вакцинацию от COVID-19 уже сделали 484 219 человек. В том числе 5 532 - за последние 24 часа.

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