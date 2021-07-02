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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области достиг 1,28

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области достиг 1,28

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает оставаться высоким. На данный момент этот показатель равен 1,28. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

COVID-19 продолжает бушевать на Дону. На 5 июля примерно каждые четыре инфицированных в области до изоляции успевают заразить примерно пятерых человек. При таких показателях Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные меры.

Для сравнения: в Краснодарском крае коэффициент равен 1,17, а в Волгоградской области - 1,22. Если ситуация продолжит ухудшаться, власти Дона будут вынуждены ввести дополнительные меры по сдерживанию инфекции. Например, не так давно замруководителя регионального Роспотребнадзора ввёл обязательную вакцинацию для некоторых групп населения.

За сутки с 4 по 5 июля в Ростовской области выявили 281 человека, заболевшего коронавирусом. Всего за весь период пандемии число инфицированных перевалило за 100 тысяч человек. А это почти 2,5% от числа всех жителей Дона.

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