Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,2 до 1,1. Об этом рассказали на сайт правительства области 1 июля.

Коэффициент распространения - это показатель, с помощью которого специалисты определяют стремительность развития инфекции в регионе. На данный момент каждый заразившийся COVID-19 дончанин до изоляции успевает заразить больше одного человека.

При таких значениях коэффициента Роспотребнадзор рекомендует вновь вводить антикоронавирусные ограничения. О чём также свидетельствует письмо Анатолия Конченко губернатору области.

На 100 тысяч жителей Ростовской области сейчас инфицированы 2369 человек. Это чуть больше 2% от всего населения региона. При этом вакцинировались почти 500 тысяч дончан. В процентах от населения области это 11%.

За последние сутки в области выявили 232 человека, заразившихся коронавирусом. Всего за весь период пандемии это число приблизилось к 100 тысячам

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.