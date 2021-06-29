В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился до 1,1

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,2 до 1,1. Об этом рассказали на сайт правительства области 1 июля.Коэффициент распространения - это показатель, с помощью которого специалисты определяют стремительность развития инфекции в регионе. На данный момент каждый заразившийся COVID-19 дончанин до изоляции успевает заразить больше одного человека.При таких значениях коэффициента Роспотребнадзор рекомендует вновь вводить антикоронавирусные ограничения. О чём также свидетельствует письмо Анатолия Конченко губернатору области.На 100 тысяч жителей Ростовской области сейчас инфицированы 2369 человек. Это чуть больше 2% от всего населения региона. При этом вакцинировались почти 500 тысяч дончан. В процентах от населения области это 11%.За последние сутки в области выявили 232 человека, заразившихся коронавирусом. Всего за весь период пандемии это число приблизилось к 100 тысячам