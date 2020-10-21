В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на отметке 1,09

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. Об этом 23 октября сообщило региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей за минувшие сутки стал равен 669,6. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему держится на отметке 1,09.При этом количество новых заболевших не уменьшается. За последние 24 часа врачи зафиксировали 299 случаев заболевания COVID-19. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились 28 139 жителей.Помимо этого, от вируса скончались еще 15 человек: восемь женщин в возрасте от 56 до 80 лет и семь мужчин от 55 до 92 лет.В связи с заболеванием коронавирусом врачей и постоянным увеличением числа инфицированных, в донском регионе все сложнее вызвать скорую помощь. Количество бригад сократилось вдвое, так как заболели многие фельдшеры и водители, а число вызовов, наоборот, выросло с 800 до 2 тысяч в сутки. Ситуация в Ростовской области остается критической и усугубляется с каждым днем.