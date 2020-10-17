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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на прежнем уровне

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на прежнем уровне
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области сохранил значение предыдущего дня. Об этом 20 октября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки коэффициент распространения опасного вируса не изменился и остался равен 1,03. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 646,7.

Однако ежедневное количество зараженных COVID-19 не прекращает расти. За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 290 дончан, а нарастающим итогом число инфицированных достигло 27 175 человек.

Кроме того, в стационарах получают лечение 2 187 жителей Ростовской области. Из них 147 человек в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, так как не могут самостоятельно дышать.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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