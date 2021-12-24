Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,86

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова снизился. За сутки с 25 по 26 декабря он упал до 0,86. Показатель заболеваемости инфекцией, напротив, вырос до 4 562 на 100 тысяч жителей региона.Увеличилось и количество зараженных - за прошедшие 24 часа вирус подхватили 518 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 662 человека. Большинство из них - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.Патологоанатомы зарегистрировали 22 новых случая смерти среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших составило 9 488 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.