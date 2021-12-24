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Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,86

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до 0,86
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова снизился. За сутки с 25 по 26 декабря он упал до 0,86. Показатель заболеваемости инфекцией, напротив, вырос до 4 562 на 100 тысяч жителей региона.

Увеличилось и количество зараженных - за прошедшие 24 часа вирус подхватили 518 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 662 человека. Большинство из них - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.

Патологоанатомы зарегистрировали 22 новых случая смерти среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших составило 9 488 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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