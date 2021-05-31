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На Дону снова снизился коэффициент распространения коронавируса

На Дону снова снизился коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения COVID-19. За сутки со 1 по 2 июня он упал до 0,92.

Показатель заболеваемости инфекцией вырос до 2 249 на 100 тысяч жителей донского региона. Увеличилось и число заболевших. С начала пандемии вирус подхватили 94 518 человек. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 160 человек. При этом ежедневное количество зараженных идет на спад. За месяц прирост новых случаев инфицирования COVID-19 снизился на 60 единиц, или на 27%.

За последние сутки от опасного вируса скончались 16 человек старше 62 лет: 10 женщин и шестеро мужчин. Как сообщили в региональном правительстве, всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 449 пациентов ковидных госпиталей. Все они страдали хроническими заболеваниями.

Фото: ТАСС.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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