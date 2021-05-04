В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 упал до 0,92

В Ростовской области резко снизился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 11 мая, он составил 0,92 - впервые за несколько месяцев. До этого показатель колебался от 0,96 до 0,99.За последние 24 часа инфекцию подхватили 205 жителей донского региона. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получил 90 321 человек. Большинство из них - жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.Растет и число умерших. За прошедшие сутки вирус забрал жизни двух женщин, 72 и 96 лет, и двух мужчин, 65 и 72 лет. С начала пандемии от COVID-19 скончались 4 134 человека. По информации регионального правительства, все они страдали хроническими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, астмой, гипертонией, а также сердечно-сосудистыми, аутоиммунными, онкологическими и заболеваниями легких.