Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится на единице

В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом сохраняет значение предыдущего дня. По состоянию на 3 апреля он равен единице.Показатель зараженных дончан на 100 тысяч населения составляет 1 941. Коэффициент распространения COVID-19 не изменился - он остается на отметке 1. Эти показатели дают понять, сколько инфицированных человек могут заразить здоровых.Несмотря на то, что ежедневный прирост заболевших остается стабильным, показатели заболеваемости только растут. По информации областного правительства, за прошедшие сутки инфекцию подхватили 242 жителя региона. Большинство из них - ростовчане от 46 до 65 лет. Общее число зараженных составили 81 562 человека. Из них 3 656 пациентов не смогли справиться с коронавирусом. Лишь за прошедшие 24 часа COVID-19 забрал жизни 24 человек.