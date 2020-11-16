На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на единице

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области остается на отметке 1. Об этом 18 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие 24 часа показатель зараженных на 100 тысяч жителей увеличился до 861,8. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен единице.Ежедневное количество заболевших за последний месяц не превышает 316 человек, однако число умерших от опасного вируса в среднем составляет около 15 пациентов каждый день. Так, за прошедшие сутки врачи выявили 309 новых случаев заражения COVID-19, а количество жертв пандемии увеличилось на 19 дончан. Шесть женщин и 13 мужчин не смогли справиться с инфекцией.Всего на Дону диагноз «коронавирус» получили 36 216 человек. При этом новый вирус забрал жизни 1 113 жителей региона.