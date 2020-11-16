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На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на единице

На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на единице
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области остается на отметке 1. Об этом 18 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие 24 часа показатель зараженных на 100 тысяч жителей увеличился до 861,8. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему равен единице.

Ежедневное количество заболевших за последний месяц не превышает 316 человек, однако число умерших от опасного вируса в среднем составляет около 15 пациентов каждый день. Так, за прошедшие сутки врачи выявили 309 новых случаев заражения COVID-19, а количество жертв пандемии увеличилось на 19 дончан. Шесть женщин и 13 мужчин не смогли справиться с инфекцией.

Всего на Дону диагноз «коронавирус» получили 36 216 человек. При этом новый вирус забрал жизни 1 113 жителей региона.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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