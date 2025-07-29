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В Ростовской области уже во втором районе ввели карантин из-за зарослей опасного сорняка — повилики

В Ростовской области уже во втором районе ввели карантин из-за зарослей опасного сорняка — повилики

В Ростовской области расширяется зона действия карантинных мер: уже второй район столкнулся с введением ограничений из-за распространения опасного растения-паразита – повилики. Информацию об этом предоставили в региональном отделении Россельхознадзора.

Обширные очаги этого вредоносного сорняка были выявлены в Аксайском районе, они занимают площадь 33 гектара. В результате на прилегающей к Мишкинскому сельскому поселению территории, охватывающей 515,65 гектара, был установлен особый фитосанитарный режим.

В связи с объявленным карантином в районе введен запрет на перемещение семян растений через границу района без наличия соответствующего документа, подтверждающего их безопасность.

Кроме того, введены ограничения на использование зерна, содержащего семена повилики, в качестве корма для сельскохозяйственных животных и птиц.
Фото: Россельхознадзор Ростовской области
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