В Ростовской области уже во втором районе ввели карантин из-за зарослей опасного сорняка — повилики

Фото: Россельхознадзор Ростовской области

В Ростовской области расширяется зона действия карантинных мер: уже второй район столкнулся с введением ограничений из-за распространения опасного растения-паразита – повилики. Информацию об этом предоставили в региональном отделении Россельхознадзора.Обширные очаги этого вредоносного сорняка были выявлены в Аксайском районе, они занимают площадь 33 гектара. В результате на прилегающей к Мишкинскому сельскому поселению территории, охватывающей 515,65 гектара, был установлен особый фитосанитарный режим.В связи с объявленным карантином в районе введен запрет на перемещение семян растений через границу района без наличия соответствующего документа, подтверждающего их безопасность.Кроме того, введены ограничения на использование зерна, содержащего семена повилики, в качестве корма для сельскохозяйственных животных и птиц.