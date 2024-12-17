Кадры из подъезда, в котором прятался напавший на девушку и подростка в Ростове

Фото: Donday

Появились кадры дома на Орбитальной, где скрывался 26-летний Владислав, напавший на девушку и подростка. Фотографии публикует портал DonDay.Жильцы дома утверждают, что Владислав не жил в этом здании. После совершения преступлений он спрятался между этажами во втором подъезде. Одна из местных жительниц попыталась выяснить, что он там делает, но на ее вопрос мужчина ничего не ответил. По словам соседей, они не были знакомы с подозреваемым.Также ростовчане сообщили, что Владислава задержали во втором подъезде. Он пытался проникнуть в третий подъезд, но дверь ему не открыли.Напомним, что нападение на девушку произошло в подъезде дома 11/6 по улице Венеры. Мужчина с ножом преследовал ее. Он напал на девушку и нанес ей не менее 20 ударов, а затем скрылся. Пострадавшая скончалась в больнице.Кроме того, подозреваемый напал на школьника на улице Орбитальной. Подросток выжил, но получил травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. По факту этих происшествий возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».В настоящее время Владислав задержан и находится в отделе полиции. Его уже допросили.