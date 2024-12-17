Появились подробности убийства девушки на улице Венеры в Ростове

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Стали известны новые подробности убийства девушки, произошедшего на улице Венеры в Ростове. Об этом сообщает портал DonDay.ЧП случилось 16 декабря в доме на улице Венеры 11/6. По словам жильцов, в тот день девушка пришла в гости к своей тёте. За ней увязался мужчина, который в подъезде напал на нее с ножом. Девушка попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее и начал наносить удары ножом. Затем она потеряла сознание.Жильцы услышали крики, но сначала не обратили на них внимания, так как на втором этаже живут соседи, которые часто устраивают пьяные дебоши. Однако, когда крики стали повторяться, они решили вызвать полицию. Выйдя на лестничную площадку, они увидели девушку, лежащую на полу в луже крови. К тому времени преступник уже успел скрыться.Соседи оказали ей первую помощь, наложив жгуты. Вскоре приехала скорая помощь, которая забрала девушку в больницу. К сожалению, в больнице она скончалась. Соседи отзываются о ней с теплотой. Они говорят, что она была дружелюбной.В тот же день на улице Орбитальной злоумышленник напал с ножом еще и на юношу. К счастью, подросток выжил и сейчас находится под наблюдением врачей. По факту нападения на девушку и юношу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».Нападавший задержан. Его личность установлена, им оказался 26-летний Владислав. В настоящее время подозреваемый находится в отделе полиции.