Фото: Donday

Стало известно как выглядит подъезд, в котором произошло убийство жительницы Ростова. Кадры опубликовал портал DonDay.В подъезде дома на улице Венеры, 11/6, 16 декабря произошло нападение на девушку. Мужчина с ножом преследовал ее, а затем нанес не менее 20 ударов. Пострадавшая потеряла сознание. Соседи обнаружили ее в луже крови. Они попытались оказать первую помощь. Однако девушка скончалась в больнице.На фотографиях видно лестничную площадку, на которой произошло нападение. Следы крови всё ещё можно заметить в подъезде, хотя к утру их частично убрали. На стенах остались пятна, которые пытались оттереть.В тот же день этот же мужчина напал на подростка на Орбитальной. Юноша выжил, но находится под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».Нападавшего задержали. Им оказался 26-летний Владислав. Его личность установили и доставили в отдел полиции для допроса.