Фото: DonDay

Более 20 ударов ножом нанес своей жертве напавший мужчина в Ростове. Об этом сообщает издание Dondey.Злоумышленник нанес своей жертве не менее 20 ударов. Удары были случайными, неадекватный мужчина бил попадая в область живота и по телу. Пострадавшая изначально пыталась защищаться, но вскоре, потеряв силы от полученных ранений, упала в бессознания.К тому же, преступник напал еще на двоих человек: на девушку и молодого человека. Подозреваемый поджидал юношу на улице Орбитальной. Он вошел за ним в подъезд и нанес несколько ударов. После этого он попытался скрыться, но парень не растерялся и бросился за ним, получив еще минимум 5 ножевых ранений.Задержание ростовчанина произошло спустя несколько часов в подъезде дома на Орбитальной.Сейчас он находится в отделении полиции. Имя задержанного — Владислав. По информации СМИ, он работал в кальянной и имел множество долгов.