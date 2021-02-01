К сотруднице ростовского штаба Алексея Навального Валерии Дзбоевой пришли с обыском
В квартиру сотрудницы ростовского штаба Алексея Навального Валерии Дзбоевой пришли с обыском. Об этом утром 3 февраля Rostov.ru сообщила координатор штаба Ксения Середкина.
По словам Середкиной, около 7.00 Валерия написала сообщение Ксении, что в ее квартиру пытаются войти. Спустя какое-то время от Дзбоевой пришло смс с одним словом: «Обыск».
- Я пыталась ей позвонить, но ее телефон, а также телефон ее мамы был уже отключен, - рассказала Середкина.
Напомним, Валерия Дзбоева была задержана 22 января накануне несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Ее осудили по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Дословно статья звучит так: «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».
1 февраля девушка вышла из спецприемника, где отбывала административный арест сроком на 10 суток.