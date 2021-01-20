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На 10 суток арестовали сотрудницу штаба Навального в Ростове-на-Дону

На 10 суток арестовали сотрудницу штаба Навального в Ростове-на-Дону
Сотрудница штаба Навального в Ростове-на-Дону получила 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Судья обвинил Валерию Дзбоеву в нарушении части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Дословно статья звучит так: «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка». Сама Валерия уверяет, что ничего подобного из описанного в статье не совершала.

- Они просто ворвались в номер хостела толпой. Не представились, заломили руки, вырвали у меня телефон и увезли нас с Ксенией в разные отделы, - говорит девушка. - Ее (Ксению Середкину – ред.) прямо в тапочках.

Через несколько дней, 30 января Валерии исполнится 21 год.

- Отмечать день рождения буду в спецприемнике, - добавила она. Очевидно, девушке удалось сохранить чувство юмора даже при таких драматических обстоятельствах.

О судьбе второй задержанной, координатора штаба Ксении Середкиной, которой не дали даже одеться при задержании, пока ничего неизвестно.

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