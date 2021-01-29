Из спецприемника выпустили сотрудницу ростовского штаба Навального Валерию Дзбоеву
Из спецприемника Шахт выпустили сотрудницу ростовского штаба Навального Валерию Дзбоеву. Девушка отбывала административный арест сроком на 10 суток.
Дзбоеву выпустили 1 февраля в 13:45. Накануне первого несанкционированного митинга в поддержку Навального, 23 января, ее задержали вместе с координатором ростовского штаба Навального. Девушку доставили в отдел, после чего в суд.
Ее осудили по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Дословно статья звучит так: «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».
Сама Валерия уверяет, что ничего подобного из описанного в статье не совершала. К слову, свое 21-летие она встретила в спецприемнике.