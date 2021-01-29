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Из спецприемника выпустили сотрудницу ростовского штаба Навального Валерию Дзбоеву

Из спецприемника выпустили сотрудницу ростовского штаба Навального Валерию Дзбоеву
Из спецприемника Шахт выпустили сотрудницу ростовского штаба Навального Валерию Дзбоеву. Девушка отбывала административный арест сроком на 10 суток.

Дзбоеву выпустили 1 февраля в 13:45. Накануне первого несанкционированного митинга в поддержку Навального, 23 января, ее задержали вместе с координатором ростовского штаба Навального. Девушку доставили в отдел, после чего в суд.

Ее осудили по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Дословно статья звучит так: «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка».

Сама Валерия уверяет, что ничего подобного из описанного в статье не совершала. К слову, свое 21-летие она встретила в спецприемнике.

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