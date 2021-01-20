Задержана координатор штаба Навального в Ростове Ксения Середкина

Задержали координатора штаба Навального в Ростове Ксению Середкину. Об этом сама Ксения сообщила в «Твиттере» днем 22 января.- В хостел, где я ночевала, перед митингом пришла полиция. Меня задерживают, - написала она в соцсети.На видео с прямого эфира Середкиной, которое распространилось в соцсетях, слышны крики: Ксения просит дать ей одеться перед задержанием.Куда повезли координатора штаба Навального в Ростове, пока не известно. Rostov.ru попытался дозвониться Ксении, но у нее срабатывает автоответчик. Также есть информация, что вместе с Середкиной задержана и другая сотрудница штаба, Валерия Дзбоева.Главных фигур ростовского штаба Навального задержали за сутки перед митингом в поддержку Навального.