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Задержана координатор штаба Навального в Ростове Ксения Середкина

Задержана координатор штаба Навального в Ростове Ксения Середкина
Задержали координатора штаба Навального в Ростове Ксению Середкину. Об этом сама Ксения сообщила в «Твиттере» днем 22 января.

- В хостел, где я ночевала, перед митингом пришла полиция. Меня задерживают, - написала она в соцсети.

На видео с прямого эфира Середкиной, которое распространилось в соцсетях, слышны крики: Ксения просит дать ей одеться перед задержанием.

Куда повезли координатора штаба Навального в Ростове, пока не известно. Rostov.ru попытался дозвониться Ксении, но у нее срабатывает автоответчик. Также есть информация, что вместе с Середкиной задержана и другая сотрудница штаба, Валерия Дзбоева.

Главных фигур ростовского штаба Навального задержали за сутки перед митингом в поддержку Навального.

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