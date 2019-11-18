Отправилась на Чёрное море: в Ростовской области разыскивают 17-летнюю девушку



В Ростовской области разыскивают 17-летнюю девушку. Ксения Самойленко ушла из дома 17 ноября, с тех пор её местонахождение неизвестно. Известно, что она проживает в Шахтах. Ориентировка на розыск пропавшей появилась 20 ноября.



Ксения вышла из дома с рюкзаком и чемоданом. Родственники предполагают, что она поехала в сторону Краснодарского края или Крыма. Возможно, она передвигается автостопом.



Рост девушки — примерно 170 сантиметров, телосложение плотное. У неё овальное лицо, пухлые губы и русые волосы до плеч. Из особых примет — заикание.



Ксения была одета в чёрные брюки с серебристыми лампасами, чёрное пальто с капюшоном и коричневую шапку с помпоном, на ногах — чёрные ботинки.



Если вы встречали Ксению Самойленко или знаете, где она может находиться, сообщите по номерам: 8 (863) 623-69-48, 8 (863) 629-72-90, 8 (863) 629-73-44, 8-928-147-41-92, 8-920-799-72-28, 8-989-721-56-80 или 02.