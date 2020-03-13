На Дону к концу недели температура поднимется до +15 градусов



В Ростовской области к концу недели температура поднимется до +15 градусов.



Холодные выходные и начало недели заставило жителей Дона одеться теплее. Но, прогнозу синоптиков, уже к концу недели тёплые пуховики можно будет заменить на лёгкие куртки. Так, по данным Северо-кавказского управление по гидрометеорологии, уже в среду, 18 марта, температура в Ростове поднимется до +10 градусов, а в четверг потеплеет ещё на пару градусов.



Однако ночью сохранятся минусовые температуры. В донской столице в ночные час в ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до -1…-3 градусов. На севере области при прояснениях мороз может усилиться до -8 градусов.



При этом сохраняется холодный северный ветер со скоростью 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с.



В четверг, 19 марта, на юге области ожидается до 15 градусов тепла. К выходным, прогнозируется, потепление ещё на 1-2 градуса. Однако погода останется пасмурной.

Осадков в эти дни не ожидается.