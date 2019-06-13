Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Ростова предлагает построить спортплощадку возле храма в Ворошиловском районе

Житель Ростова предлагает построить спортплощадку возле храма в Ворошиловском районе
Ростовчанин просит организовать спортивную площадку возле храма «Сурб-Хач», расположенного в Ворошиловском районе. Такая петиция размещена на городском интернет-портале.

Андрей Макухин, автор заявления, пишет, что возле церкви есть купальня и зона отдыха. Местные жители любят проводить досуг возле родника. По его мнению, появление спортивной площадки поможет популяризировать здоровый образ жизни.

- Это будет способствовать оздоровлению населения, - сказано в сообщении.

Петиция вызвала неоднозначный отклик среди ростовчан. Несколько человек поддержали её, но нашлись и те, кто проголосовал «против». Одна из женщин написала, что не стоит строить площадку возле храма. По словам Натальи, храм является культовым сооружением, и турники там ни к чему.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.