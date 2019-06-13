Житель Ростова предлагает построить спортплощадку возле храма в Ворошиловском районе



Ростовчанин просит организовать спортивную площадку возле храма «Сурб-Хач», расположенного в Ворошиловском районе. Такая петиция размещена на городском интернет-портале.



Андрей Макухин, автор заявления, пишет, что возле церкви есть купальня и зона отдыха. Местные жители любят проводить досуг возле родника. По его мнению, появление спортивной площадки поможет популяризировать здоровый образ жизни.



- Это будет способствовать оздоровлению населения, - сказано в сообщении.



Петиция вызвала неоднозначный отклик среди ростовчан. Несколько человек поддержали её, но нашлись и те, кто проголосовал «против». Одна из женщин написала, что не стоит строить площадку возле храма. По словам Натальи, храм является культовым сооружением, и турники там ни к чему.