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Жительница Ростова требует организовать парковку возле больницы № 20

Жительница Ростова требует организовать парковку возле больницы № 20
Ростовчанка жалуется на отсутствие бесплатной парковки возле больницы № 20 на улице Коммунистической. Соответствующая петиция появилась на популярном городском интернет-портале.

Ольга Сапон пишет, что подъезд к зданию затруднён. Дорога очень узкая, а во время дождя или в период таяния снега её сильно затапливает. Люди на инвалидных колясках и женщины с детьми не могут нормально подойти к больнице. На крыльце здания нет пандусов, что ещё усугубляет ситуацию.

Пациенты стараются подъехать как можно ближе к медучреждению, поэтому на обочине всегда много автомобилей.

- Машины закрывают проход на территорию больницы, - возмущается активистка.

Рядом находится детская поликлиника № 45. Там асфальт находится в ужасном состоянии, что также затрудняет движение.

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