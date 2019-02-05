Жительница Ростова требует организовать парковку возле больницы № 20



Ростовчанка жалуется на отсутствие бесплатной парковки возле больницы № 20 на улице Коммунистической. Соответствующая петиция появилась на популярном городском интернет-портале.



Ольга Сапон пишет, что подъезд к зданию затруднён. Дорога очень узкая, а во время дождя или в период таяния снега её сильно затапливает. Люди на инвалидных колясках и женщины с детьми не могут нормально подойти к больнице. На крыльце здания нет пандусов, что ещё усугубляет ситуацию.



Пациенты стараются подъехать как можно ближе к медучреждению, поэтому на обочине всегда много автомобилей.



- Машины закрывают проход на территорию больницы, - возмущается активистка.



Рядом находится детская поликлиника № 45. Там асфальт находится в ужасном состоянии, что также затрудняет движение.