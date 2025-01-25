Глава региона в Татьянин день рассказал студентам о возможностях трудоустройства

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 25 января встретился со студентами Ростовского строительного колледжа и Южного федерального университета и поздравил их с праздником.Руководитель региона пообщался с ребятами в неформальной обстановке и обсудил возможности трудоустройства.-Я обещал студенческим отрядам поговорить с работодателями, чтобы почаще и поактивнее привлекали. Есть ряд контактов, ряд предприятий, которые заинтересованы, чтобы стройотряды у них работали, - в этом смысле будем вам помогать, - сказал Юрий Слюсарь.Врио губернатора в строительном колледже посетил учебно-производственные лаборатории, где студенты нарабатывают практические навыки будущих специальностей.Также Глава региона принял участие в церемонии посвящения студентов колледжа в ряды семитысячного коллектива ростовских студенческих отрядов. Юрий Слюсарь заверил ребят, что их трудовой настрой будет востребован на предприятиях Дона.До 1 марта врио губернатора поручил подготовить перечень предприятий и организаций всех отраслей экономики, на которые пригласят студентов на работу.