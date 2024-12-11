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Юрий Слюсарь посетил предприятие, пострадавшее от ракетной атаки в Таганроге

Юрий Слюсарь посетил предприятие, пострадавшее от ракетной атаки в Таганроге
Врио губернатора Ростовской области приехал в Таганрог после ракетного обстрела. Юрий Слюсарь посетил предприятие, которое пострадало в результате ночной атаки 11 ноября. Глава региона оценил обстановку на месте ЧП.

В результате атаки повреждение получила котельная на улице Циолковского. Остановка работы привела к отключению отопления в 27 многоквартирных домах. Однако до 12:00 теплотрассу удалось восстановить.

- До полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена. В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон, - заявил врио губернатора.
Фото: Правительство РО
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