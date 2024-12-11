После воздушной тревоги в Таганроге 27 многоквартирных домов остались без тепла

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В Таганроге воздушную тревогу объявили ранним утром 11 декабря. После чего была повреждена котельная на улице Циолковского. Информацию предоставила глава города Светлана Камбулова.— В настоящее время отопление отсутствует в 27 многоквартирных домах, — написала Светлана Камбулова.Планируется возобновить работу котельной к 12:00. Специалисты уже работают над устранением неполадок.Напомним, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о ракетной опасности. После чего был нанесен ущерб промышленному предприятию, где на парковке сгорело 14 автомобилей.По предварительным данным, никто не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется.