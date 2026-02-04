Юлию Высоцкую подозревают в «уколах красоты»
Актрису Юлию Высоцкую заподозрили в «уколах красоты». Комментарии оставили хейтеры под фото 4 февраля.
Телеведущая разместила видео в белом образе. Там Высоцкая улыбается и позирует на камеру. Фанаты заметили, что женщина прибегла к услугам косметолога.
- Накололась ботоксом, - пишут пользователи.
Напомним, что Юлии Высоцкой уже 53 года. При этом она выглядит гораздо моложе. Сама Юлия в одном из своих интервью утверждала, что предпочитает стареть естественно и опасается последствий косметических процедур.