Юлию Высоцкую подозревают в «уколах красоты»

Актрису Юлию Высоцкую заподозрили в «уколах красоты». Комментарии оставили хейтеры под фото 4 февраля.

Телеведущая разместила видео в белом образе. Там Высоцкая улыбается и позирует на камеру. Фанаты заметили, что женщина прибегла к услугам косметолога.

- Накололась ботоксом, - пишут пользователи.

Напомним, что Юлии Высоцкой уже 53 года. При этом она выглядит гораздо моложе. Сама Юлия в одном из своих интервью утверждала, что предпочитает стареть естественно и опасается последствий косметических процедур.
Фото: Соцсети.
