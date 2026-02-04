Новости
На стройке в Ростовской области рабочего придавило железным щитом

На стройплощадке в Ростовской области тяжелый железобетонный щит упал на рабочего. Как сообщили в донской инспекции труда 3 февраля, специалисты квалифицировали ситуацию в тяжелый несчастный случай.

Инцидент с травмированием бетонщика случился в мае на одной из строительных площадок области. Рабочий занимался заливкой опалубки (вспомогательная конструкция, которая придает форму застывающему бетону) и поставил металлический щит на опору. Однако опора не выдержала и упала, оставив тяжеловесный шалунг без поддержки. Щит повалился на бетонщика. Мужчина не успел отскочить, и в итоге его прибило.

Травмы сотрудника послужили поводом для расследования. Случай определили, как связанный с производством, и выписали работнику соответствующий акт. Он сможет получить компенсацию за лечение и моральный вред. Если работодатель откажется, пострадавший имеет право обратиться в суд.
Фото: соцсети
