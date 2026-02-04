Фото: Администрация Ростова

В ночь на 3 февраля с улиц Ростова-на-Дону вывезли шесть тонн снега. На донскую столицу 2 февраля обрушился сильный снегопад, в результате которого выпало более 20 сантиметров осадков.В связи с погодными условиями на улицы города для очистки снега вышли сотни единиц специализированной техники, включая 68 комбинированных дорожных машин. Для ускорения процесса вывоза дополнительно привлекли 139 единиц техники.Коммунальные службы продолжают работать круглосуточно, но некоторые участки всё ещё требуют внимания.В настоящее время на уборку снега вывели 118 машин и привлекли 450 рабочих. Поступающие от горожан жалобы оперативно рассматриваются.