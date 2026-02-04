Ростовский каскадер Чеботарев устроил экстремальные катания по снегу на автомобиле

Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев устроил экстремальные катания по снегу на автомобиле. Он опубликовал видео у себя в социальных сетях 4 февраля.Парень прицепил свою машину к другой легковушке тросом. После он залез на крышу авто вместе с двумя своими друзьями. Буксирующий автомобиль тронулся с места и стал разгоняться. Транспорт экстремала начало мотать в стороны на заснеженной дороге. На очередном из резких поворотов с легковушки слетел один из приятелей Чеботарева.Причем на одном экстремальном трюке Евгений решил не останавливаться. Вместе со своим товарищем он схватил руками прицепленный к автомобилю канат. Машина начала набирать скорость. Друзья упали на землю, их понесло по заснеженной дороге. Они «прокатились» так несколько метров, пока на одной из кочек не перевернулись.На заключительном трюке каскадер снова залез на легковушку. С боку машину подперло другое авто. Оно начал толкать ее вперед. На скользкой дороге машина с легкостью проехала боком. Чеботарев чудом не свалился на землю.Свои видео каскадер подписал лозунгом: «Хватит сидеть дома! Выходите!». Скорее всего, у экстремала не нашлось ледянки, и он решил прокатиться по снегу на таких нестандартных «санях». Евгению Чеботареву повезло, что в таких опасных трюках он не пострадал.